HQ

Disney Epic Mickey: Rebrushed er en total remaster av 3D-plattformspillet Epic Mickey, som ble utgitt på Nintendo Wii i 2010. Det ble utviklet av Junction Point Studios og regissert av Deus Ex-skaperen Warren Spector, og ble en stor suksess og endte opp med å selge nærmere fire millioner eksemplarer. Til tross for dette kom det aldri til andre plattformer, og de siste 14 årene har det vært fanget på Nintendos nedlagte Wii-maskin ... helt til nå.

Historien er en litt mørkere fortelling med Mikke Mus i sentrum. Det hele foregår i fantasiverdenen Wasteland, en magisk verden der alle tegneseriefigurene vi etter hvert har glemt hører hjemme. Her finnes Fanny Cottontail, Horace Horsecollar, og ikke minst Walt Disneys første tegneseriefigur, kaninen Oswald fra 1927. Sistnevnte er ganske bitter på Mikke og mener han har fått all den æren og suksessen han selv burde ha hatt.

Men Wasteland er blitt overtatt av et stort, skummelt monster ved navn Shadow Blot, som Mikke (nesten helt sikkert) kan ha sluppet løs på Wasteland. Mikke må nå gjøre opp for seg ved å utforske en fantasiverden (slik bare Disney kan lage dem), forsone seg med Oswald, beseire Shadow Blot og redde Wasteland.

Dette er en annonse:

Disney Epic Mickey: Rebrushed er et veldig moderne 3D-plattformspill slik de ble laget på midten av 2000-tallet, og selv om vanskelighetsgraden ikke er høy får du ikke like mye håndholding som i for eksempel Astro Bot. Du må finne veien selv, og det er lett å gå glipp av noen av de mange skjulte godbitene og områdene som ligger rundt omkring.

Spillets store partytriks er den magiske penselen som Mikke har med seg. Penselen kan spraye både maling og tynner, og siden Wasteland er en tegneserieverden kan en lang rekke gjenstander fra tønner og busker til plattformer, broer og hele hus fjernes ved å spraye tynner på dem, før du deretter kan få dem tilbake igjen ved å spraye maling på dem.

Dette er en annonse:

Denne malings-/fortynningsmekanikken brukes overalt. Står det en fiende på en bro? Spray tynner på broen slik at den forsvinner, og fienden faller ned i den dødelige syren under broen. Spray nå maling på konturene av broen slik at den dukker opp igjen og du kan gå over den. Er det noen plattformer som beveger seg på en vanskelig måte? Spray tynner på tannhjulene som driver plattformene, slik at de forsvinner og plattformene stopper, slik at det blir lettere å krysse dem.

Maling og tynner er også Mikkes viktigste våpen. Det finnes forskjellige typer fiender som reagerer ulikt på malingen og tynneren. Noen må du skyte tynner på for å få skjoldet deres til å forsvinne, mens andre går i oppløsning hvis de kommer i kontakt med tynner. Hvis du velger å spraye dem med maling i stedet, blir noen av dem Mikkes venner og kjemper sammen med ham. Andre reagerer ikke på malingen i det hele tatt. Denne maling/tynner-mekanikken brukes så mange steder at et gulv ikke bare er et gulv og en vegg ikke bare er en vegg, for det er massevis av tomrom, hemmelige passasjer og skjulte plattformer så å si overalt.

Spillet er som nevnt ganske tidstypisk og kan derfor føles litt enkelt, men også lett å forstå. Oppgavene går typisk ut på å finne noe eller aktivere ulike objekter i omgivelsene, så her er det ikke så mye oppfinnsomhet. Jeg skulle gjerne hatt en slags belønning for å bygge opp igjen deler av byene med malingen min, for eksempel, for det er hyggelig og morsomt å gjøre, selv om spillet ikke egentlig anerkjenner innsatsen din.

Det noe tradisjonelle 3D-spillet er krydret med noen flotte små 2D-plattformsekvenser med tema fra en rekke klassiske Mikke Mus-filmer og andre Disney-klassikere. Blant annet tegneserier i den klassiske Steamboat Willie-stilen, samt Mikke og bønnestengelen, Fantasia og Gjennom speilet. Det er mer enn 35 av disse, og de er virkelig herlige med gode og tydelige temaer.

Østerrikske Purple Lamp har gjort en god jobb med å oppdatere denne Wii-klassikeren og har jobbet tett sammen med de opprinnelige skaperne Spector og Rolf Mohr underveis. Hele den grafiske siden er bygget opp fra bunnen av med nye ressurser, de ulike nivåene har fått et litt nytt design og nye skjulte områder og nye gåter er lagt til. Designstilen er svært eventyrlig, og det er tydelig å se at Disney også har vært involvert.

Mikke har fått en strammere kontroll og er oppdatert for moderne kontrollere. Han har nye bevegelser, og alt kjøres i 4K/60fps (på PlayStation 5, Xbox Series X og PC). Til slutt inneholder denne Rebrushed-utgaven langt flere godbiter å låse opp: For eksempel er det mer enn 150 stykker konseptkunst, 40 filmklipp og tre hele klassiske tegnefilmer. Det er også lagt til en kino hvor du kan spille de utmerkede 2D-seksjonene på nytt.

Disney Epic Mickey: Rebrushed er gjenskapt med stor respekt for originalen, og derfor er feilene som originalen hadde fortsatt til stede. Jeg sikter til de noe enkle oppdragene og det overfladiske kampsystemet, men det endrer ikke det faktum at Purple Lamp har gjort en utmerket jobb med å gjenskape denne Wii-klassikeren.

Hvis du har lyst på et litt gammeldags 3D-plattformspill, er Disney Epic Mickey ikke noe dårlig valg. Spesielt hvis du forbinder Disney med gode barndomsminner, for spillet fortjener, i likhet med de glemte Disney-figurene i Wasteland, en ny tur i rampelyset, og Purple Lamp og THQ Nordic sørger for at det får det med denne utmerkede remasteren.