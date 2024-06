Disney Epic Mickey: Rebrushed lanseres i september

HQ

Disney har endelig satt en fast dato på når remasteren av Epic Mickey kommer. Spillet, kjent som Disney Epic Mickey: Rebrushed, kommer til PC og konsoller 24. september 2024, og for å imøtekomme denne kunngjøringen har en Collector's Edition for tittelen også blitt avslørt.

Denne premiumutgaven av spillet vil inneholde en kopi av tittelen samt en 28 cm høy statue av Mikke, en Oswald the Lucky Rabbit nøkkelring, en Vintage Mickey Mouse Tin Sign, seks postkort, en SteelBook og en Costume Pack som kan brukes i spillet, og som legger til tre antrekksalternativer for Mikke; Steam Boat Willie, Football og Brave Little Tailor.

Costume Pack vil også bli gitt til alle forhåndsbestillere, som også vil få tilgang til spillet når det kommer i september, 24 timer tidligere enn de som ønsker å kjøpe det på premieren.

For å se mer om Collector's Edition, må du huske å sjekke ut traileren nedenfor.