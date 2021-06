Disney er allerede i gang med oppfølger til Cruella

Du ser på Annonser

Ganske nylig hadde fulmen Cruella premiere på Disney+ og på kino. Filmen har Emma Stone i hovedrollen som Cruella de Vil fra 101 dalmatinere, og allerede nå er Disney, ifølge The Hollywood Reporter, i gang med en oppfølger.

Ikke overraskende vil Emma Stone gjenta sin rolle, og filmens regissør Craig Gillespie og manusforfatteren Tony McNamara forventes igjen å ha det overordnede kreative ansvaret.

"We are very pleased with Cruella's box office success, in conjunction with its strong Disney+ Premier Access performance to date. The film has been incredibly well received by audiences around the world, with a 97% Audience Score on Rotten Tomatoes in addition to A's in every demographic from CinemaScore on opening weekend, ranking it among the most popular of our live-action reimaginings," uttalte en talsperson fra Disney om filmens lansering.

Disney har de siste årene satset mer og mer på spillefilmer basert på deres populære franchiser, og filmer basert på Pinocchio, Peter Pan og Den lille havfruen er allerede i produksjon.