Disney er ikke bekymret for å ekskludere Playstation for Indiana Jones

Kort tid etter at Microsoft kunngjorde at de ville kjøpe ZeniMax/Bethesda, avslørte sistnevnte at de jobber med en Indiana Jones -tittel, utviklet av det svenske studioet Machine Games (hovedsakelig kjent for Wolfenstein-serien).

Lenge visste vi ikke hvilke formater spillet til slutt ville bli utgitt på, ettersom det startet som multiformat før Microsofts oppkjøp, mens andre trodde det ville ende opp som en eksklusiv Xbox-tittel. Under rettssaken mellom Xbox/Activision og Federal Trade Commission i fjor sommer ble det endelig avslørt at Indiana Jones ikke kommer til Playstation 5, men er en konsolleksklusiv tittel for Xbox, ettersom Microsoft hadde reforhandlet avtalen med Disney.

Noen mener at dette på sikt kan føre til lavere salg og har lurt på hva Disney mener om det - men de ser ikke ut til å være bekymret i det hele tatt. I et Axios-intervju med Disneys spilldirektør Sean Shoptaw forklarer han:

"Siden Xbox fortsatt er en av de største markedsplassene for spill, følte vi ikke at vi skulle være altfor ekskluderende. Vi følte at det fortsatt ville nå ut til et bredt publikum, og vi mente at det var fornuftig, både økonomisk og strategisk for spillet, på det tidspunktet."

Vi har fortsatt ikke sett noe til spillet, som ble annonsert for nesten tre år siden. Vi tror det er en god sjanse for at 2024 blir året da det endelig blir vist, selv om den faktiske lanseringen kanskje blir i 2025.