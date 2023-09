Disney feirer 100-årsjubileum med massiv Blu-ray-samling

HQ

Hvis du vil kjøpe en hel haug med Disney- og Pixar-filmer, har du snart muligheten. Den 14. november gir Disney ut en stor boks for å feire 100 år med filmmagi. The Disney Legacy Animated Film Collection inneholder 100 filmer på Blu-ray (digitale versjoner er også inkludert) og er fylt med klassikere som Snow White and the Seven Dwarfs, Beauty and the Beast, The Jungle Book med flere. Det er alle Toy Story-filmene, Cars-trilogien og noen andre kanskje mindre forventede filmer som The Jungle Book 2 og noen andre oppfølgere som Frozen 2 med flere. Henry Selick og Tim Burton er også representert med The Nightmare Before Christmas og James and the Giant Peach.

Det er med andre ord en salig blanding, og hvis du vil lese hele listen har The Wrap satt den sammen. Prisen er hele 1500 dollar, så det er bare å begynne å spare.