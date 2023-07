Disney følger i Netflix' fotspor og begynner å jakte på passorddelere

HQ

Til tross for sinte røster og advarende ord fra både abonnenter og bransjeeksperter valgte Netflix å gå hardt ut mot alle som deler en konto. Betal eller la være, var premisset. Et konsept som nå, noen uker etter at det ble rullet ut på bred front, har vist seg å være ekstremt lukrativt for selskapet. Bare i løpet av det siste kvartalet har Netflix fått hele seks millioner nye abonnenter, noe som selvsagt ikke har gått ubemerket hen hos konkurrentene.

Nå ser det ut til at Disney følger etter og går etter dem som deler kontoer og passord med hverandre, og India er det første testmarkedet for den nye policyen. Ifølge Indiewire, som rapporterte om nyheten, planlegger Disney å rulle ut dette på bredere basis senere i år, noe som skal generere flere millioner ekstra abonnenter til strømmetjenesten Disney+.