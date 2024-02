Disney fornyer Goosebumps for en ny sesong

HQ

Under Television Critics Association Winter Press Tour kunngjorde Disney at Goosebumps er fornyet for en ny sesong. Sesong 2 vil angivelig skille seg fra seriens første sesong ved at den vil bestå av åtte episoder i stedet for ti, samt ha vil ha en antologi-tilnærming med et helt nytt persongalleri.

"Publikum over hele verden forelsket seg i seriens grøss, spenning, hjerte og humor, noe som gjorde den til en av Disney Branded Televisions mest sette serier i fjor", sier Ayo Davis, president for Disney Branded Television. "Vi gleder oss til å dykke dypere ned i R.L. Stines briljante hjerne, og til å samarbeide med Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment og vårt fantastiske kreative team for å bringe et helt nytt mysterium til Disney+ i sesong to."

Synopsis for seriens andre sesong lyder slik: "Tenåringssøsken oppdager en trussel i hjemmet sitt, noe som setter i gang en kjede av hendelser som avdekker et dyptgripende mysterium. Mens de dykker ned i det ukjente, blir duoen viklet inn i historien om fem tenåringer som forsvant på mystisk vis i 1994."

Takk, Variety.