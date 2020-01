Disney fremskynder WandaVision-serien frem til en lansering i år

Disney lanserte i fjor deres store streamingtjeneste ved navn Disney+, som forventes å komme til Norge til våren, og her kommer en rekke Marvel-baserte prosjekter innenfor MCU også til å debuttere, som Falcon & Winter Soldier og naturligvis også WandaVision.

Og særlig sistnevnte prosjekt ser ut til å være litt av en sats, for Kevin Feige har beskrevet den som en kombinasjon av "classic sitcom" og Marvel epic", som lyder som to helt uforenelige sjangere. Det var før meningen at serien skulle komme i 2021, men nå er premieren rykket frem.

Via en kort video på Twitter, som viser alt vi kan forvente på Disney+ i 2020, kommer det frem at WandaVision er en del av årets line-up sammen med Falcon & Winter Soldier og den andre sesongen av The Mandalorian.

Gleder du deg?