Disney frikjent for brudd på opphavsretten i Moana-rettssak

Disney har blitt frikjent for brudd på opphavsretten av en jury etter å ha blitt anklaget for å ha stjålet en historieidé fra manusforfatter Buck Woodall tilbake i 2011.

Søksmålet ble først innlevert i 2020, da Woodall mente at Disney-filmen Moana hadde kopiert hans idé til en film kalt Bucky the Wave Warrior. Etter en to uker lang rettssak kom juryen enstemmig frem til at Disney ikke hadde tilgang til manuskriptet fra 2011 eller tidligere bearbeidelser.

En talsperson for Disney uttalte følgende via Variety: "Vi er utrolig stolte av det kollektive arbeidet som ble lagt ned i produksjonen av 'Moana', og vi er glade for at juryen kom frem til at den ikke hadde noe med saksøkerens arbeid å gjøre."

Disney trengte ikke å ta stilling til hvorvidt de to verkene var like. Woodall hevdet at både hans verk og Moana fulgte tenåringer som legger ut på en farlig reise for å redde sitt polynesiske øyhjem.

