Disney går tilbake og kunngjør at Jimmy Kimmel Live! kommer tilbake

"Sist onsdag tok vi beslutningen om å stanse produksjonen av showet for å unngå å ytterligere tilspisse en spent situasjon i et følelsesladet øyeblikk for landet vårt", sier Disney og ABC i en uttalelse. "Det er en beslutning vi tok fordi vi følte at noen av kommentarene kom på et dårlig tidspunkt og dermed var ufølsomme. Vi har brukt de siste dagene på å ha gjennomtenkte samtaler med Jimmy, og etter disse samtalene kom vi frem til beslutningen om å returnere showet på tirsdag."

Gode nyheter for alle Jimmy Kimmel-fans. Vi har nettopp fått nyheten om at Jimmy Kimmel vil returnere til sitt late-night show etter at Disney suspenderte det en kort stund. Stoppet utløste selvfølgelig sterk kritikk fra fans, skuespillere og komikerkolleger, og oppfordringer om å boikotte Disney spredte seg på sosiale medier. Mange mener at det var på grunn av dette at selskapet bestemte seg for å gjøre comeback. Disney sier imidlertid at avgjørelsen kom etter interne diskusjoner med Jimmy Kimmel, og sier at pausen var ment å lette spenningene og ikke noe mer enn det. Hva synes du om dette? Selvfølgelig, hvis du vil lære mer detaljer, kan du gjøre det gjennom følgende lenke. Go!

