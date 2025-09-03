Disney godtar å betale en bot på 10 millioner dollar for å ha samlet inn data om barn på YouTube

HQ

Disney har gått med på å betale en bot på 10 millioner dollar etter at den amerikanske Federal Trade Commission (FTC) fant ut at de hadde samlet inn barnedata fra videoer på YouTube. FTC hevdet at Disney ikke hadde merket innholdet sitt som "Made for Kids", noe som forhindrer at data om barn blir samlet inn.

FTC har sagt at Disney nå vil endre sin praksis for å overholde Children's Online Privacy Protection Act, som krever foreldres samtykke til datainnsamling hvis et barn er under 13 år. Andrew Ferguson, styreleder i FTC, sa følgende i en uttalelse (via Variety): "Vår ordre straffer Disneys misbruk av foreldrenes tillit, og gjennom et påbudt videogjennomgangsprogram gir vi plass til fremtidens beskyttelse av barn på nettet - teknologi for alderssikring."

"Å støtte barns og familiers trivsel og sikkerhet er kjernen i det vi gjør," sier Disney i en uttalelse. "Dette forliket involverer ikke Disney-eide og -drevne digitale plattformer, men er snarere begrenset til distribusjon av noe av innholdet vårt på YouTubes plattform. Disney har en lang tradisjon for å følge de høyeste standardene for overholdelse av personvernlover for barn, og vi er fortsatt forpliktet til å investere i de verktøyene som trengs for å fortsette å være ledende på dette området."

Dette er ikke første gang YouTube har vært involvert i innsamling av barnedata, ettersom selskapet i 2019 betalte 170 millioner dollar for å ha gjort det. Etter det ble Made for Kids-etiketten introdusert til plattformen, og mens mye av Disneys klipp og videoer ble betegnet riktig med det, var ikke noe innhold det.

