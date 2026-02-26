Disney har angivelig ikke tillit til The Mandalorian & Grogu, tror Star Wars: Starfighter og Avengers: Doomsday vil bli bedre franchisesuksesser

HQ

The Mandalorian & Grogu har premiere i mai, og selv om det er den første Star Wars-filmen vi har sett på kino på godt over seks år, føles det kanskje ikke som om hypen får det til å krible i fingrene og fylle magen med sommerfugler. Disney er altfor klar over dette, og er etter sigende ganske usikre på om filmen vil gjenskape følelsen av gamle Star Wars.

Ifølge Variety har medieimperiet mye mer håp i to andre franchisefilmer, nemlig Avengers: Doomsday og Star Wars: Starfighter. Shawn Levys Star Wars-film med Ryan Gosling i hovedrollen har tilsynelatende fått mye positiv intern mottakelse, ettersom den virker best egnet til å gjenopprette franchisens følelse av moro.

På Marvel-siden vet Disney at ingen film kan bringe tilbake Marvels storhetstid, men den siste Avengers-filmen har fått en positiv intern mottakelse, og rivaliserende studioer tror den vil bli årets største film med god margin.

The Mandalorian & Grogu Men hvor mange fans av serien og Baby Yoda-elskere som dukker opp med en billett i hånda, er fortsatt et mysterium. I det minste er ikke hele Star Wars avhengig av denne ene filmen, for ellers ville det sett ganske dystert ut.