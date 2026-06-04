Disney har fortsatt ikke tjent inn investeringene i Disneyland Paris etter 30 år

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I løpet av en periode på 30 år har Disney investert 4,2 milliarder dollar i Disneyland Paris, og man skulle tro at det ville være et lønnsomt foretagende siden feriestedet er den internasjonale utposten som gjør det best ifølge en ny analyse (gjennom The Guardian).

Men Disney har likevel ikke tjent inn denne investeringen. Analysen viser at inntektene i regnskapsåret 2025 nådde rekordhøye 4 milliarder dollar, og driftsresultatet steg til 304 millioner dollar.

Så hvorfor har ikke Disney tjent inn investeringene sine? Analysen slår fast at den opprinnelige finansieringen fortsatt er et problem. Mesteparten av byggingen i 1992 ble finansiert gjennom lånegjeld i stedet for med Disneys egne penger, og allerede året etter ble de advart om at den finansielle strukturen i lånene truet selskapets overlevelse.

Besøkstallet har heller ikke alltid vært like godt, med en park som prioriterer engelsk fremfor fransk, og høye billettpriser.

Likevel forventes det at parken etter hvert vil gå i balanse og tjene inn de store investeringene Disney har lagt ned i parken.