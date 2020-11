Disney+ har over 73 millioner brukere

Du ser på Annonser

Vi fikk raskt en indikasjon på at Disney sin knallgode streamingtjeneste, Disney+, ville bli en suksess da den hadde 26 millioner brukere etter tre måneder og over 50 millioner etter fem, men den imponerende veksten har bare fortsatt med enormt tempo etter lanseringen i blant annet Norge.

I kveldens finansrapport kunne Bob Chapek, Disney sin "chief executive officer", annonsere at Disney+ passert 73,7 millioner medlemmer den 3. oktober, så det er en stor sjanse for at tjenesten allerede har passert 74 millioner nå som The Mandalorian sin andre sesong har startet.

Er du en av disse? Hva synes du eventuelt?