Disney hevder enkemann ikke kan saksøke for legens død på Disney Springs-restauranten

Disney kan fremstille seg selv som et land av moro og latter, men når det kommer til stykket, kan musen være brutal i rettssalen. Vi husker alle den berømte saken der en far ikke fikk lov til å sette Spider-Man på sønnens gravstein. Nå har vi en annen sak der Disney gjør alt de kan for å forsvare sitt image og stoppe et søksmål.

I oktober 2023 spiste Dr. Kanokporn Tangsuan et måltid på en Disneyworld-restaurant i Florida. Hun ble informert om at måltidet ikke inneholdt noe hun var allergisk mot, men det ble senere oppdaget at det gjorde det. Enkemannen hennes, Jeffrey Piccolo, gikk til sak for urettmessig død i februar i år.

Disney mener at saken bør avvises fordi Piccolo hadde tegnet et gratis Disney+-medlemskap flere år tidligere. I vilkårene og avtalene hevder Disney at Piccolo gikk med på å megle i alle tvister da han registrerte seg for rettssaken. Men advokatene hans prøver nå å få dette avvist, og hevder at det ville bety at alle med et Disney+-medlemskap ville signere bort sine rettigheter til en rettferdig rettssak.

Tangsuans død som følge av en allergisk reaksjon samme kveld som hun spiste på Disney Springs ser ikke ut til å være omstridt, men Disney ønsker likevel å få saken avvist på grunn av et strømmemedlemskap.

