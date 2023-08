Disney+: Hva du bør se i august 2023

HQ

Disney+ er en skygge av den strømmetjenesten den en gang var, for i dag lanseres det ikke halvparten så mye originalt innhold som før. Når det er sagt, er det noen svært spennende nyheter i august, så for å se hva Disney+ kommer til å tilby sine abonnenter, har vi samlet de mest spennende nyhetene slik at du vet hva du bør se og når du bør se det.

Vi har basert valgene våre på de britiske tilleggene, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

TV-serier

Only Murders in the Building (sesong 3) - 8. august

Den enormt populære komediedramaserien med Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez i hovedrollene er denne måneden tilbake med sin tredje sesong. Sesongen starter med ukentlige episoder, og sesong 3 innledes med en dobbeltpremiere der trioen utvilsomt vil forsøke å løse alle slags uvanlige drapssaker.

Ahsoka - 23. august

Den nyeste live-action-serien i Star Wars-universet handler om den tidligere Jedi Knighten og Padawanen til Anakin Skywalker. Ahsoka har Rosario Dawson i hovedrollen som jedikrigeren som reiser rundt i galaksen for å hjelpe dem som trenger det, og for å sette en stopper for en voksende trussel som har til hensikt å fylle tomrommet etter det kollapsede imperiet.

Running Wild med Bear Grylls: The Challenge - 23. august

Den berømte britiske overlevelseseksperten er tilbake og klar til å ta fatt på jordens mest fiendtlige miljøer. Running Wild with Bear Grylls: The Challenge ser Bear lære ulike kjendisgjester ferdighetene og teknikkene de trenger for å overleve i stressende situasjoner.

Filmer

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2. august

Den nyeste Marvel Cinematic Universe-filmen kommer til Disney+ for å sparke i gang måneden. Guardians of the Galaxy Vol. 3 avslutter denne æraen av Guardians og ser superheltegjengen overvinne følelsesmessige utfordringer og møte en ny, forskrudd motstander i forsøket på å redde og beskytte de mest trengende i galaksen.

Vacation Friends 2 - 25. august

Denne oppfølgeren til den tåpelige komediefilmen, Vacation Friends, fortsetter noen måneder etter originalfilmen, og ser de nygifte Marcus og Emily invitere vennene Ron og Kyla på en tur med alt betalt til et luksuriøst karibisk feriested. Det sier seg selv at du kan forvente massevis av latter i denne komedieoppfølgeren.

Askepott i 4K-restaurert versjon - 25. august

Du kjenner historien, og du har sikkert allerede sett denne filmen et par ganger, men aldri i denne kvaliteten. Denne 4K Restored Version av Cinderella serverer eventyret med slående originale, men remastrede bilder som har til hensikt å gjenskape eventyrets magi på nytt.