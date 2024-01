Disney+: Hva du bør se i februar 2024

HQ

Disney er på vei inn i årets andre travle måned, ettersom produksjonsgiganten støtter strømmetjenesten med en hel rekke nye serier og eksisterende filmer. Vi har plukket ut en rekke nye filmer og serier som du bør følge med på, og har samlet dem nedenfor.

Men før vi går i gang med det, en kort ansvarsfraskrivelse: Vi har basert valgene våre på Disney+ UK-tillegg, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon om din region.

Self - 2. februar

Denne splitter nye stop-motion-animerte Pixar Sparkshort følger en tredukke som legger ut på en reise for å finne seg selv.

The Marvels - 7. februar

Den nyeste filmen fra Marvel Cinematic Universe samler Brie Larson, Teyonah Parris og Iman Vellani i rollene som Captain Marvel, Monica Rambeau og Ms. Marvel når trioen begir seg ut på et kosmisk oppdrag for å stoppe en hevngjerrig Kree-krigsherre, spilt av Zawe Ashton.

Assembled: The Making of The Marvels - 7. februar

Denne dokumentaren gir et innblikk i hvordan The Marvels ble filmet, produsert og satt ut i livet.

Suncoast - 9. februar

Woody Harrelson, Laura Linney og Nico Parker spiller hovedrollene i denne semi-selvbiografiske historien om en tenåring som blir venn med en merkelig aktivist mens hun passer på broren sin sammen med moren.

Love, Rosie (2014) - 9. februar

I denne romantiske filmen spiller Lily Collins og Sam Claflin hovedrollene som nære venner gjennom lang tid, men som gang på gang skilles fra hverandre på grunn av livets forventninger.

Star Wars: Young Jedi Adventures - 14. februar

De siste episodene i barneserien fortsetter å fortelle historier som utspiller seg i en galakse langt, langt borte i tiden under Den høye republikken.

Revolver (2005) - 16. februar

I denne filmen, som er en av Jason Statham og Guy Ricthies tidligste actionfilmer, følger vi en tidligere straffedømt og nåværende gambler i et spill med dødelige konsekvenser.

Star Wars: The Bad Batch (sesong 3) - 21. februar

I den siste sesongen av The Clone Wars-spinoffen får vi følge gjengen av tidligere, avviste Clone Troopers mens de fortsetter å reise rundt i galaksen for å hjelpe mennesker i nød og forsøke å ramme hjertet av Imperiet på veien.

Survivor (2015) - 23. februar

Pierce Brosnan og Milla Jovovich spiller hovedrollene i denne actionfilmen om en utenrikstjenestemann i London som forsøker å forhindre et planlagt terrorangrep i New York City, før hun selv blir viklet inn i det hele og anklaget for forbrytelser hun ikke har begått.

Shōgun - 27. februar

Filmatiseringen av James Clavells roman utforsker lord Yoshii Toranagas liv mens han kjemper for livet mot fiender i 1600-tallets Japan ved inngangen til landets blodige borgerkrig.

Iwájú - 28. februar

Denne animasjonsserien utspiller seg i et futuristisk Lagos i Nigeria, og følger en ung jente fra en velstående øy mens hun og bestevenninnen hennes, som kommer fra en mye fattigere øy, oppdager farlige hemmeligheter om deres polariserende forskjellige verdener.