Disney+: Hva du bør se i juli 2024

La oss ikke gå rundt grøten, denne måneden på Disney+ kommer til å bli en tøff måned. Bortsett fra de pågående episodene av Star Wars: The Acolyte som fortsatt debuterer på ukentlig basis, og noen få andre kontinuerlige show, ser ikke streameren ut til å tilby mye i det hele tatt å bli begeistret for i juli. Vel ... med mindre du er en stor fan av Sharkfest det vil si.

Sharkfest - 1. juli

Vi har tatt med dette som en oppføring når det faktisk er flere nye dokumentarer som alle faller inn under og inn i Sharkfest-kategorien. Som hvert år kan vi her se frem til en rekke nye programmer dedikert til havets mest fryktinngytende rovdyr, med programmer som tar for seg skapninger i alle fasonger og størrelser fra arten.

Enten det handler om haiangrep, haier som lever i byer, virale haiøyeblikk, de største haiene som svømmer i havene våre, og til og med en dokumentar med den nye Captain America, Anthony Mackie, som vert, er det mange spennende haiprogrammer å se frem til i juli.

Land of Tanabata - 4. juli

Denne serien kommer fra skaperen av Parasyte og følger en universitetsstudent som bruker sine uvanlige overnaturlige evner til å overvinne en trussel som kan få katastrofale følger for hele verden.

Brats - 5. juli

Denne dokumentaren ser nærmere på Brat Pack, en samling unge stjerner på 1980-tallet som spilte i mange elskede og kultklassiske filmer, som The Breakfast Club. Regissør Andrew McCarthy møter mange av de andre kjendisene som utgjorde Brat Pack for å snakke om hvordan det var å være medlem av denne vanskelig tilgjengelige gruppen.

Match Point (2005) - 5. juli

Scarlett Johansson før du kjente henne som Black Widow. I Match Point fra 2005 spiller skuespilleren sammen med Jonathan Rhys Meyers og Emily Mortimer som en ekskjæreste som dukker opp på scenen igjen for å ødelegge bryllupet til karakterene som spilles av de to andre stjernene.

Mastermind: To Think Like a Killer - 11. juli

Denne serien tar for seg kvinnen som forandret hvordan FBI sporet og jaktet på seriemordere. Her får vi lære mer om Dr. Ann Burgess, personen som virkelig kickstartet ideen om kriminalpsykologi og bruk av studier og undersøkelser av ofrenes psyke for å finne gjerningsmannen.

Descendants: The Rise of Red - 12. juli

En original film som uten tvil vil gå under radaren for mange. Descendants: The Rise of Red følger datteren til Queen of Hearts, Red, som slår seg sammen med datteren til Askepott, Chloe, for å gjøre opprør mot moren sin og reise tilbake i tid for å forhindre at Queen of Hearts havner på en skurkaktig vei.

Futurama (sesong 12) - 29. juli

Den 12. sesongen av den animerte serien får sin debut denne måneden, med den første av mange episoder. Serien kommer tilbake med Bender som selger en NFT som representerer selve konseptet av hans vesen, noe som fører til at han blir følelsesmessig fortapt og må vende tilbake til sin forfedres landsby i Mexico for å gjenoppdage seg selv.