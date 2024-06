Disney+: Hva du bør se i juni 2024

HQ

Det er noen virkelig spennende TV-serier som debuterer i juni på Disney+. Lovende nye fortellinger og flere serier av anerkjente og elskede eksisterende verk er overskriftene på en ellers ganske sparsom måned, som blir styrket av nye episoder av pågående serier som kommer hver uke.

Her er de nye episodene av pågående serier som er verdt å legge merke til på Disney+ i juni måned, alt basert på valg fra den britiske versjonen av strømmetjenesten.

Clipped - 4. juni

Denne begrensede serien ser nærmere på NBA-organisasjonen Los Angeles Clippers. Denne dramatiserte serien, som er ansett som en av ligaens mest beryktede og villeste franchiser, har Laurence Fishburne i hovedrollen som treneren Doc Rivers i hans forsøk på å lede laget til sitt første mesterskap etter at han kom til i 2013.

Star Wars: The Acolyte - 5. juni

Star Wars: The Acolyte er kanskje månedens mest etterlengtede nyhet, og er en original historie fra en galakse langt, langt borte som forteller om slutten på High Republic -æraen, 100 år før Skywalker Saga, og hvor en respektert Jedi Master konfronterer en farlig kvinne fra fortiden sin, mens han reiser ned en sti fylt av mørke fristelser.

Becoming Karl Lagerfeld - 7. juni

Daniel Bruhl spiller hovedrollen i denne serien om den berømte designeren før han ble en velkjent og respektert kraft i moteverdenen. Becoming Karl Lagerfeld skildrer hvordan titteldesigneren forelsket seg, kjempet mot rivaliserende motehus og ble berømt, samtidig som den utspiller seg i Paris, Roma, Monaco og andre motebyer.

Big City Green The Movie: Spacecation - 7. juni

I denne animasjonsfilmen ser vi den unge Cricket som klarer å ødelegge familiens ferie før den i det hele tatt har begynt. I denne langfilmen i serien drar gjengen ut i verdensrommet for å ta fatt på et eksperimentelt oppdrettsoppdrag, alt sammen som en del av Cricket s forsøk på å rette opp alle feilene han har begått i det siste.

Under the Bridge - 12. juni

Lily Gladstone og Riley Keough spiller sammen i denne kommende dramaserien som utforsker den opprivende historien om en ung jente som forsvant på Vancouver Island i 1997. Historien skildres fra perspektivet til Keoughs Rebecca Godfrey, forfatteren av boken som serien er adaptert fra, og Gladstones politibetjent Cam Bentland, alt mens hemmeligheter avsløres, anklager fremsettes og sannheter avdekkes.

We Were the Lucky Ones - 19. juni

Logan Lerman og Joey King spiller hovedrollene i denne filmatiseringen av Georgia Hunters bestselgende roman med samme navn. We Were the Lucky Ones forteller historien om en jødisk familie som ble skilt fra hverandre i begynnelsen av andre verdenskrig, og dokumenterer hvordan de overlevde og kjempet for til slutt å få kontakt med hverandre igjen.

The Bear: Sesong 3 - 27. juni (17. juli i Norge)

Jeremy Allen White og Ayo Edibiri er tilbake i den tredje sesongen av den vel mottatte dramaserien. I de neste The Bear episodene vil gjengen jakte på Michelin-stjerner i arbeidet med å gjøre den tidligere gatekjøkkenrestauranten Beef om til et finere spisested. Forvent mange skjellsord og mye roping i de neste episodene.