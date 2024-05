Disney+: Hva du bør se i mai 2024

HQ

Disney+ har alltid hatt en mer raffinert samling av innhold sammenlignet med noen av de andre strømmetjenestene som er tilgjengelige, og derfor bør det sannsynligvis ikke overraske noen å høre at denne måneden ikke vil inneholde for mange massivt lovende nye tilføyelser. Når det er sagt, er det mye å se frem til i mai 2024 for de musikkinteresserte.

Shardlake - 1. mai

Sean Bean har hovedrollen i denne krimserien i fire deler som utspiller seg i 1500-tallets England og dreier seg om oppløsningen av landets klostre.

Welcome to Wrexham (sesong 3) - 3. mai

Dette er en annonse:

De kom seg ut av National League, og nå ser Ryan Reynolds og Rob McElhenney opp til League One med sitt EFL-lag Wrexham AFC. Kan de fortsette å klatre på fotballstigen?

Star Wars: Tales of the Empire - 4. mai

For å markere Star Wars Day debuterer en ny animasjonsserie, denne gangen med fokus på Galactic Empire. Med seks korte historier basert på enten ukjente eller ikoniske karakterer, vil den gi oss et nytt glimt inn i en galakse langt, langt borte.

HQ

Dette er en annonse:

Monsters at Work (sesong 2) - 5. mai

For et par år siden ble vi tatt med tilbake til Monsters Incorporated for å få et innblikk i den daglige prosessen på Monsters at Work, og nå er det på tide å vende tilbake til en ny serie med eventyr rundt hovedpersonen Tylor.

IMDb

The Beatles: Let it Be - 8. mai

Denne dokumentaren utforsker et av de mest ikoniske rockebandene gjennom tidene på en måte som vi aldri har sett før. Dette er en restaurering av filmen fra 1970 av Michael Lindsay-Hogg, som også fanger bandets siste liveopptreden som en enhet, under en opptreden på et hustak i London.

Queen Rock Montreal - 15. mai

Denne filmen fortsetter det musikalske temaet, og er en helaftens konsert som følger det ikoniske bandet Queen under deres konserter i Montreal, Canada, mellom 24. og 25. november 1981.

Chip 'n' Dale: Park Life (sesong 2) - 22. mai

Mer animasjon! Chip og Dale er tilbake for flere sprell og morsomme utflukter mens de fortsetter sine liv i en storbypark. Forvent besøk av Disney-legender som Donald Duck, Pluto, Butch, og flere til, denne gangen.

Marvel Studios' Assembled: The Making of X-Men '97 - 22. mai

Den animerte serien har gått en liten stund nå, og for å markere avslutningen i mai har det blitt produsert en dokumentar som utforsker tilblivelsen av serien, og som gir oss et innblikk i hvordan X-Men kom tilbake.

The Beach Boys - 24. mai

Enda mer musikk å groove til. The Beach Boys er en hyllest til det berømte bandet som inkluderer helt nye intervjuer og aldri før viste opptak som viser hvordan gruppen revolusjonerte popmusikken.

Jim Henson Idea Man - 31. mai

Mannen bak dukken. Denne dokumentaren går i dybden på livet til Jim Henson, den berømte dukkespilleren som skapte The Muppets, Sesame Street, The Dark Crystal, med flere, alt ved hjelp av informasjon fra Hensons egne personlige arkiver.