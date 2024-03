Disney+: Hva du bør se i mars 2024

HQ

Det er ikke til å stikke under en stol at mars er en veldig stabil måned for Disney+-abonnenter. Bortsett fra Star Wars: The Bad Batch's tredje og siste sesong som fortsetter å sendes ukentlig hver onsdag, har denne måneden veldig lite av interesse, faktisk vil flertallet av det som blir lagt til sannsynligvis ikke engang være aktuelt for en stor andel av abonnentene. Men la oss likevel dykke ned i hva denne måneden har å by på for Disney+-fans.

Men før vi gjør det, en liten advarsel: Vi har basert valgene våre på en UK utgivelsesplan, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig oversikt og informasjon.

Morbius (2022) - 1. mars

Den Jared Leto-ledede superheltfilmen fra Sony er kanskje den nest verste superheltfilmen gjennom tidene, etter katastrofen Madame Web. Men hvis du ikke har rukket å se denne historien om den vampyriske antihelten, som utspiller seg i samme univers som den Dakata Johnson-ledede filmen, kan du gjøre det på Disney+ denne måneden.

Askepott (2015) - 8. mars

Lily James gir liv til den berømte prinsessen i denne live action-filmatiseringen av eventyret. Askepott fra 2015 var en av Disneys første live action-filmatiseringer av prinsesser, som siden har blitt utvidet til å omfatte så å si alle andre prinsesser du kan tenke deg. Med Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter og Hayley Atwell på rollelisten må du ikke gå glipp av denne Kenneth Branagh-regisserte filmen.

Taylor Swift: The Eras Tour - 15. mars

Da denne filmversjonen av popstjernens siste turné debuterte på kino, gjorde den enorm suksess og ble en av de største kassasuksessene i 2023. Nå kommer en ny versjon av filmen som dokumenterer konserten som har slått utallige rekorder og generert massevis av penger.

X-Men '97 - 20. mars

Kanskje den største (og i mange henseender eneste) nypremieren på Disney+ denne måneden. X-Men '97 er en fortsettelse av den animerte serien fra 90-tallet og bringer tilbake flere av fansenes favorittfigurer, som får i oppgave å beskytte en verden som frykter og hater deres eksistens. Det er unødvendig å si at denne Marvel Studios Animation -serien har retro over seg.

Madu - 29. mars

Denne biografien følger livet til 12 år gamle Anthony Madu som forlater familien i Nigeria for å forfølge drømmen om å bli ballettdanser ved en av Englands mest prestisjefylte danseskoler. Filmen tar for seg vanskelighetene den unge gutten møter, og utfordringene ved å rykke opp med roten for å forfølge drømmene sine.

Renegade Nell - 29. mars

Renegade Nell kommer i sin helhet i slutten av måneden. Dette er en serie som følger en ung kvinne som blir anklaget for mord og raskt blir kjent som en av 1700-tallets mest beryktede lovløse i England. Med et liv i kriminalitet foran seg oppdager Nell snart magiske ånder og lærer at fremtiden hennes er viktigere enn hun noen gang hadde forventet.