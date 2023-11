Disney+: Hva du bør se i november 2023

HQ

Disney har lenge slitt med å legge til et bredt utvalg av nytt innhold på Disney+, og generelt sett er dette tilfellet også i november 2023. Strømmetjenesten har noen få interessante nyheter, men for det meste består denne måneden av tilbakevendende serier og festlige prosjekter.

Serier

The Simpsons (sesong 34) - 1. november

Den siste hele sesongen av The Simpsons er på vei til strømmetjenesten etter å ha blitt avsluttet på bakkenettet.

Solar Opposites (sesong 4) - 1. november

Den fjerde sesongen av den animerte serien er tilbake med nye, morsomme opptrinn med alles favorittfamilie av romvesener.

The Santa Clauses (sesong 2) - 8. november

Familien Calvin er tilbake for en ny utflukt i år, og Tim Allens Scott har fått i oppgave å lære sønnen Cal hvordan det er å være julenisse, i håp om at han en dag kan ta over familiebedriften.

Culprits - 8. november

Gemma Arterton spiller hovedrollen i denne serien som handler om en elitegruppe av tidligere kriminelle som tvinges til å slå seg sammen igjen når en leiemorder begynner å drepe dem én etter én.

A Murder at the End of the World - 14. november

Emma Corrin og Clive Owen spiller hovedrollene i denne krimserien om en amatørdetektiv og hacker og en tilbaketrukket milliardær som forsøker å oppklare et mord på et avsidesliggende, men slående sted.

Brawn: The Impossible Formula 1 Story - 15. november

Keanu Reeves er programleder for denne dokumentaren som tar for seg Formel 1-teamet Brawn og hvordan Ross Brawn bygde opp teamet med små midler og likevel klarte å vinne et verdensmesterskap.

Filmer

The Quiz Lady - 3. november

Sandra Oh og Awkwafina spiller hovedrollene i denne komedien om en ung kvinne og hennes fraseparerte søster som får i oppgave å samarbeide for å dekke morens spillegjeld ved å bli mestere i gameshow.

Dashing Through the Snow - 17. november

Denne julefilmen forteller historien om en fraskilt sosialarbeider som begynner å forelske seg i julen igjen når han blir sendt ut på utrykning på julaften sammen med datteren sin.

The Artful Dodger - 29. november

Denne oppfølgeren til Charles Dickens' Oliver Twist utspiller seg i Port Victory i Australia og handler om Jack Dawkins, The Artful Dodger, som overfører ferdighetene sine som en dyktig lommetyv til å bli kirurg, samtidig som han blir fristet til å vende tilbake til et kriminelt liv.