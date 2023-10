Disney+: Hva du bør se i oktober 2023

HQ

Disney gikk gjennom en ganske stabil periode der det en stund føltes som om det ble lagt til svært lite spennende nytt innhold på Disney+. Slik er det ikke i oktober. Med store filmer, skumle TV-serier, superhelt-returneringer og komiserier er det mye å glede seg til, og derfor har vi laget denne praktiske artikkelen for å gi deg en oversikt over hva du bør se på Disney+ i oktober.

Haunted Mansion - 4. oktober

Etter å ha slitt i kinobransjen kommer live-action-filmatiseringen av den berømte fornøyelsesparkattraksjonen til Disneys strømmetjeneste for å innlede årets skumleste måned.

Loki sesong 2 - 6. oktober

Tom Hiddleston er tilbake som den berømte skurken og tidsreisende helten fra Åsgard i den siste av Marvel Cinematic Universe sine TV-serier.

The Boogeyman - 11. oktober

I denne filmatiseringen av Stephen Kings hjemsøkende roman kjemper en familie mot et skremmende overnaturlig vesen som livnærer seg på ofrenes lidelser.

Goosebumps - 13. oktober

R.L. Stines ikoniske bokserie er filmatisert nok en gang, og denne gangen er det en gjeng high school-elever som får i oppgave å redde byen sin fra ødeleggelse etter at de utilsiktet har sluppet løs overnaturlige krefter.

Once Upon a Studio - 16. oktober

Disney feirer underverket Walt Disney Animation Studios ved å samle 543 figurer fra 85 lang- og kortfilmer i et helt nytt animasjonsverk som markerer 100 år med Disney.

Werewolf by Night in Colour - 20. oktober

Etter å ha hatt premiere i oktober i fjor, gjør denne grusomme spesialproduksjonen på Marvel Cinematic Universe comeback, og denne gangen byttes den svart-hvite fargepaletten ut med en mer levende tone.

What We Do in the Shadows sesong 5 - 25. oktober

Nandor, Laszlo, Nadja, Colin Robinson og Guillermo er tilbake for en ny serie med sprell og dumme utflukter, mens de fortsetter å jakte og trives som vampyrer på Staten Island.

Lego Marvel Avengers: Code Red - 27. oktober

Lego Avengers får i oppgave å finne Red Guardian etter at han og Black Widow har kranglet og han forsvinner og blir tatt av skurken Collector.