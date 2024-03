Disney+: Hva du kan se i april 2024

HQ

Det er ikke en god måned for Disney+-abonnenter, forutsatt at du ikke allerede ser på de utmerkede seriene som fortsetter å sendes ukentlig, for eksempel Shogun, The Bad Batch og X-Men '97. I april i år har strømmetjenesten bare noen få nyheter å by på, og den største av dem er strømmedebuten til en fersk kinofilm.

Før vi kommer til hva det er for en film, en liten påminnelse: Vi har basert valgene våre på UK-tillegg, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige oppføringer.

Wish - 3. april

Stjernen i showet denne måneden på mer enn én måte. Den siste store animasjonsfilmen fra Disney får sin strømmedebut på Disney+ denne måneden, og lar seerne reise til landet Rosas for å følge Asha og hennes mektige følgesvenn Star, mens de forsøker å frigjøre det vidunderlige kongeriket fra den tyranniske King Magnifico. Denne animasjonsfilmen hadde kinopremiere i november 2023, så den er fortsatt fersk og ny for de fleste.

The Fable - 6. april

Denne anime-serien følger en legendarisk snikmorder som har brukt hele livet på å trene og perfeksjonere ferdighetene sine for å bli verdens beste leiemorder. Haken med denne serien er at det ikke handler så mye om å drepe, for etter en høyprofilert kontrakt har en forbryterboss gitt Fable i oppgave å ligge lavt i et år og avstå fra å gjøre det han kan og er best til, samtidig som han blir presset og testet av det lokale kriminelle avskummet i Osaka.

Blood Free - 10. april

I denne serien tvinges skaperen av laboratoriedyrket kjøtt og livvakten hennes på flukt etter at hun er blitt et mål for dødelige og farlige krefter som ønsker å skade henne og sette en stopper for hennes potensielle kreasjon.

The Greatest Hits - 12. april

Lucy Boynton har hovedrollen i denne emosjonelle dramaserien som også har den nye Superman, David Corenswet, i hovedrollen. The Greatest Hits følger en ung kvinne som oppdager at hun kan reise i tid ved hjelp av musikkens kraft. Denne nyvunne evnen gjør det mulig for henne å gjenoppleve kjære minner med sin tidligere kjæreste (Corenswet), samtidig som hun håndterer sin nye kjærlighetsinteresse i nåtiden. Ville du ha muligheten til å endre fortiden?

High Hopes - 20. april

Denne realityserien om arbeidsplassen følger de hviterussiskfødte brødrene Slava og Mishka mens de etablerer et cannabisapotek i Hollywood. De ønsker også å introdusere verden for sitt stoner-team, og i denne serien vil gjengen håndtere alle slags marihuana-elskende kunder.

Tiger - 22. april

Hvis du elsker naturdokumentarer, bør du ikke gå glipp av 22. april. Priyanka Chopra er fortellerstemmen i denne serien som følger en gjeng tigerunger mens de lærer verden å kjenne av sin erfarne mor. Den pelskledde familien må unngå trusler fra andre tigre, andre pattedyr og til og med fæle slanger og pytonslanger.

Tigers on the Rise - 22. april

Ja, den har et lignende navn, men det er en helt annen serie. Tigers on the Rise fortelles av Blair Underwood og dokumenterer hvordan tigerbestandene rundt om i verden er på vei opp igjen. Serien utforsker hvilken innvirkning reservater og farmer har hatt på arten, og trekker frem noen enkeltpersoner som har vært avgjørende for å redde og forynge tigrene i naturen.

Secrets of the Octopus - 22. april

Og til slutt på dokumentarfronten har vi mer tig... bare tuller, denne handler om blekkspruter. Secrets of the Octopus tar for seg noen av naturens mest kunnskapsrike og smarte skapninger, og forsøker å forklare noen av de ville og fantastiske ferdighetene og evnene som disse sjødyrene har i tuppen av tentaklene sine.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story - 26. april

Sist ut er en dokumentarserie, men denne gangen med fokus på et av tidenes største rockeband: Bon Jovi. Denne historien i fire deler tar for seg bandets fortid gjennom 40 år, og fortsetter i februar 2022, da bandet sto overfor oppgaven med å finne ut hvor fremtiden deres lå i musikkbransjen. Med 40 år med aldri før viste bilder, demoer, sangtekster og personlige videoer er dette den perfekte serien for Bon Jovi-fansen i ditt liv.