Disney hyper opp 2023 med klipp fra Loki 2, The Mandalorian, Peter Pan og mer

HQ

Vi er fortsatt ikke helt ferdig med 2022, men det stopper ikke mange fra å se fem til året som kommer. Dette gjelder spesielt film- og serie-skapere, så la oss se hvorfor 2023 blir et meget spennende for de av oss med Disney+.

Gigantselskapet har gitt oss en trailer som viser hva som kommer til Disney+ i 2023, og med nye klipp fra andre sesong av Loki, tredje sesong av The Mandalorian, andre sesong av Star Wars: The Bad Batch, Black Panther: Wakanda Forever, Secret Invasion, Ahsoka, Pixars Win or Lose-serie, Peter Pan & Wendy og mer er det ingen tvil om at jeg vil tilbringe mye tid på streamingtjenesten neste år.

Hva gleder du deg mest til?