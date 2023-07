HQ

Aladdin. Hercules. Epic Mickey. DuckTales. QuackShot. Spilte du dataspill på 90- og 2000-tallet er sjansen stor for at du har gode minner fra disse spillene eller noen av de mange andre Disney-titlene fra perioden. Underholdningsgiganten forsto tidlig at deres maskoter var velegnede for dataspillformatet, og selv om de ikke alltid traff blink var det ikke bare snakk om billige lisensspill heller. Spesielt Sega Mega Drive-spillere fikk mange gode Disney-opplevelser, ikke minst via Illusion-spillene hvor selveste Mikke Mus ledet at i en rekke fargerike og underholdende plattform-eventyrspill.

Det siste tiåret har det vært mer stille fra Disneys side, dersom vi ser bort fra mobilspill eller spill som er knyttet til senere oppkjøpte lisenser som Marvel og Star Wars. Men det siste året har den snart hundre år gamle musen våknet til live igjen, hvor spill som Disney Dreamlight Valley og Disney Speedstorm har forsøkt å tjene litt på suksessen til henholdsvis Animal Crossing: New Horizons og Mario Kart 8 Deluxe. Nå prøver Disney å fri til plattformspillere, og for å gjøre dette gjenoppliver de Illusion-merkevaren i form av Disney Illusion Island.

Under løfter om en deilig piknik blir Mikke, Minni, Donald og Langbein lokket til en øy langt borte, hvor noen små og lodne skapninger kalt Hokuns ber om deres hjelp til å få tak i tre magiske bøker som skal få øya i rett stand igjen. Eventyrlystne Mikke og Minni går selvfølgelig med på å hjelpe, og selv den motvillige Donald blir med når han får nyss i at det kanskje venter en belønning hvis han bidrar. Dermed begynner eventyret som skal ta de fire vennene med langs fargerike kyster, høye topper og mørke havdyp.

Ved første øyekast kan Disney Illusion Island virke som et plattformspill i samme ånd som Rayman Origins og Rayman Legends, noe jeg ikke hadde takket nei til siden Ubisoft tilsynelatende ikke er interessert i å gjøre noe mer med formelen. Du har et todimensjonalt fargerikt spill med plattformelementer hvor det skal hoppes og sprettes, gjerne sammen med opptil tre venner eller familiemedlemmer. Det blir fort mye liv når fire spillere deltar på skjermen samtidig, og enkelte funksjoner kan kun brukes når man spiller sammen med andre, noe som gir følelsen av at spillet er ment som en sosial opplevelse. Den beste flerspillerfunksjonen er helt klart at man kan gi sine medspillere en klem for å overføre helse til dem (som jeg påpekte i anmeldelsen av Spiritfarer burde langt flere spill ha en egen klemmefunksjon). Ulempen med flerspillerfokuset er at kameraet har en tendens til å zoome langt ut for at alle skal vises på skjermen samtidig - selv når man spiller alene. Dette gjør at det ikke alltid er like lett å se verken deg selv eller detaljene, og selv om man får en god oversikt over omgivelsene hadde det vært en fordel å faktisk se hvor en befinner seg.

Det tar likevel ikke lang tid før man skjønner at dette ikke bare er en Rayman-klone, for spillet har egentlig mer til felles med metroidvania-spill som Ori and the Will of the Wisps eller Metroid Dread. Til å begynne med er det ganske begrenset hvor på kartet du kan gå, men etter hvert som du får tilgang på stadig flere egenskaper blir landskapet stadig mer åpent for utforsking. Takket være et godt kart og en god baneutforming er det sjeldent vanskelig å finne ut hvor man skal gå, og egenskapene som låses opp er såpass vanlige for sjangeren at du fort lærer deg å mestre dem. Kontrollsystemet sitter utmerket godt, og med responsive kommandoer er det bare timing og øvelse som trengs for å klare seg i det fiendtlige terrenget. Spillet byr jevnt over på god variasjon, men enkelte strekninger blir likevel for lange og byr på for mye repetisjon. Dette gjelder spesielt undervannsdelen man kommer til litt over halvveis i spillet, hvor svømmingen blir temmelig kjedelig ettersom alle delene under vann føles like.

At spillet mangler de store nyhetene når det kommer til evner og egenskaper er en av de store svakhetene med opplevelsen, for er man først vant til å spille et metroidvania serveres det ikke spesielt mange nyheter her. Samtidig gjør dette at spillet er veldig lett å plukke opp og lære seg, og Mikkes eventyr kan dermed fungere som en veldig fin inngangsport til sjangeren dersom du har vært nysgjerrig tidligere, men kjent at terskelen er for høy. Erfarne spillere vil på den andre siden føle at spillet kanskje er i det letteste laget, men om ikke annet kan du øke din egen vanskelighetsgrad mens dine medspillere spiller på en lettere grad. Muligheten for uendelig med liv er også bare ett av grepene utviklerne har tatt for å gjøre spillet og sjangeren mer tilgjengelig for enda flere. Om spillet som et resultat blir for lett eller ikke kommer dermed an på hvilken side av medaljen du ser på.

På ett punkt skiller Disney Illusion Island seg ut fra flere av sine sjangersøsken, nemlig at spillet er blottet for slåssing. Ingen av våre Disney-venner kan skade fiendene, og dermed handler spillet utelukkende om å navigere seg gjennom ukjent terreng og ikke bli skadet. Selv bossene i spillet slår man ikke direkte, for her handler det i stedet om å utnytte strukturelle svakheter slik at skurkene skader seg selv. Det føles merkelig i starten å ikke angripe noen av øyas mange mystiske vesener, men det tar ikke lang tid før dette er glemt og konsentrasjonen er fullt og helt rettet mot akrobatikken som trengs for å komme seg videre.

Med Disney-spill kommer det en viss forventning om utseende og stil, og Illusion Island skuffer ikke. Alle figurene og omgivelsene har en fargerik, karikert og tydelig stil som føles både retro og ny samtidig. De støvete postkassene som brukes som lagringspunkt kunne vært snytt rett ut av en gammel Disney-kortfilm fra 1930- eller 1940-tallet, mens Mikke og gjengen selv har en mye mer funky stil. Fans vil også glede seg over å finne minneverdige gjenstander fra ulike Disney-kortfilmer rundt omkring, fra Steamboat Willie og helt frem til i dag. Etter hvert får du i tillegg i oppdrag av å finne Mikke Mus-hoder som skjuler seg i omgivelsene, så hvis du har tilbrakt barndommen med å lese Don Rosa-historier og lett etter slike detaljer i tegningene hans er dette spillet der dine talenter endelig kommer til sin rett. Hvert funn belønnes med et bilde hvor gjengen poserer slik vi kjenner dem, med alt fra en evigoptimistisk Mikke til en surmulende Donald med et blikk som skriker «sjå kor da bryr meg.»

Donalds furtne maner er et utmerket eksempel på det spillet får til aller best, nemlig humoren. Det hadde ikke vært noe til hinder for å bare gjøre dette til et koselig Mikke Mus-spill uten særlig brodd eller særpreg, men utviklerne i Dlala har virkelig gjort en mye større innsats enn det som er forventet av dem. Resultatet er utmerket humor hvor både den snakkede og skrevne dialogen leverer varene, så det er tydelig at utviklerne har tatt notater etter utviklingen av det litt mer haltende Battletoads. Det eneste negative jeg kan si på dette er at det er for lite av det, for jeg vil bare ha mer!

Allerede i den første traileren var det tydelig at Disney Illusion Island ville by på en særegen og sjarmerende Disney-opplevelse, og sluttproduktet skuffer absolutt ikke. Her får du et åpent plattformspill som er fargerikt, morsomt og lett tilgjengelig, og har man noen å spille sammen med blir opplevelsen både mer festlig og koselig. Med sin fargerike stil og eminente humor er det lett å tilgi spillet for sine svakheter, som at kameraet zoomer for mye ut eller enkelte langtrukne partier. Har du vært på leting etter et metroidvania som er lett å sette seg inn i og spille sammen med venner, er dette helt klart spillet for deg - spesielt hvis du er Disney-fan på kjøpet.