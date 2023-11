Disney Illusion Island har blitt kåret til årets spill på TIGA Awards.

HQ

Det er den tiden på året da organisasjoner over hele verden begynner å arrangere prisutdelinger for å dokumentere og fremheve årets beste videospill. Mens mange øyne er rettet mot The Game Awards i desember, har TIGA Awards nylig blitt avholdt i Storbritannia, noe som betyr at vi nå vet hvem som har fått den ettertraktede prisen Game of the Year av denne britiske bransjeorganisasjonen.

Overraskende nok er det Dlala Studios' Disney Illusion Island som har tatt hjem GOTY-prisen i år, i tillegg til at det også vant prisen for beste sosiale spill, og Dlala ble kåret til beste lille studio.

En rekke andre spill og prosjekter har blitt hyllet, blant annet Desta: The Memories Between for Diversity Award, God of War: Ragnarök for Best Audio Design, PowerWash Simulator for Best Casual Game, Rebellion for Best Publisher, Birmingham City University for Best Education Initiative, Sumo Digital for Best Large Studio, og til og med Playground Games' HR-direktør Geraldine Cross fikk prisen for Outstanding Individual of the Year.

Du kan se hele listen over nominerte og vinnere her.