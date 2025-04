Disney Illusion Island kunngjort for PlayStation 5 og Xbox Series X/S

HQ

Senest denne uken kunne vi fortelle at det virket som om Disney er i ferd med å lansere sitt kritikerroste Disney Illusion Island til PlayStation 5 (og dermed sannsynligvis også Xbox Series X/S), og nå er dette bekreftet i en ny trailer.

27. juni er premieredatoen, og denne utgivelsen inkluderer utvidelsene Keeper Up, Mystery in Monoth, og også en ny runde med DLC kalt C.A.S.H. (navnet blir mer forståelig av at Uncle Scrooge selv er involvert). En av grunnene til at Disney Illusion Island ble så hyllet, er at dette plattformeventyret støtter co-op lokalt for opptil fire personer, som kan spille Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, og gode, gamle Goofy.

Se traileren for denne nye versjonen nedenfor.