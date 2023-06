Disney Illusion Island: Sjarmerende, fargerikt og fullt av karakter

Summer Game Fests Play Days er i full gang, og for å sparke det hele i gang hadde jeg gleden av å få prøve Dlala Studios' herlige og sjarmerende 2D-plattformspill, Disney Illusion Island, i en samarbeidsøkt med spillets kreative direktør, AJ Grand-Scrutton. I dette fargerike spillet, som får sin fulle debut på Nintendo Switch neste måned, skal spillerne kle seg ut som noen av de mest ikoniske Disney-figurene, nemlig Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy, for deretter å utforske øya Monoth i håp om å finne tre mystiske bøker som kan redde verden fra katastrofe.

Spillet er i utgangspunktet bygget som et plattformspill, men det har også Metroidvania-elementer. Det er ikke så komplisert som et Metroid-spill, og det er heller ikke så krevende som Nintendo-serien, siden det ikke er noe kampsystem innebygd (du må bare unngå fiender i stedet for å angripe dem). I stedet blir du bedt om å bruke grunnleggende bevegelsesevner som å hoppe og sprette ned fra vegger for å utforske den sømløse verdenen, i hvert fall helt til du kommer over ulike evner og bevegelser som lover å åpne nye muligheter for utforskning og plattforming. Smaksprøven jeg fikk på Illusion Island avslørte ikke akkurat noen av disse nye bevegelsene, men jeg kom over deler av verden som ikke kunne forseres og som tydeligvis trengte verktøy, for eksempel det som ser ut til å være en gripeklo.

Bare fordi det ikke finnes noen kampbevegelser og det er Metroidvania-elementer som krever at spilleren til tider må gå baklengs, betyr ikke det at det ikke finnes en mengde grunner til å gå utenfor allfarvei tidlig i spillet. Dlala Studios har fylt verden med en hel rekke samleobjekter og andre gjenstander som gir deg lyst til å utforske hver eneste krok. De fleste av gjenstandene låser direkte opp memorabilia og andre historieinnslag som gir et innblikk i Disneys verden, men noen er også direkte knyttet til figurens utvikling. Du kan samle flytende blå kuler i hvert unike biom for å fullføre et kunstverk og tjene et helt ekstra hjerte, som gjør at du kan motstå enda en skadelig interaksjon.

Det unike med Disney Illusion Island er at Dlala Studios har forstått at Disney er for alle aldre, og derfor har de lagt inn et system i oppstartsmenyen som gjør det mulig for spillerne å velge hvilket utfordringsnivå de ønsker. Dyktige spillere som er ute etter en utfordring, kan gå inn i verden med bare ett hjerte til rådighet, mens yngre spillere, eller alle som ønsker en mer avslappet opplevelse, kan velge mellom to, tre eller til og med et uendelig antall hjerter.

Apropos oppstartsprosessen: Selv om Illusion Island har fire spillbare figurer, er utseendet og animasjonene deres det eneste som skiller dem fra hverandre. Mickey, Minnie, Donald, and Goofy har alle de samme bevegelsessettene og evnene, noe som betyr at valget av hvem du spiller er mer estetisk enn noe annet, selv om animasjonene er kjærlig utformet og ikke bør overses. Men selv om det ikke er noen stor spillfaktor som skiller karakterene fra hverandre, betyr ikke det at Dlala Studios ikke har forsøkt å representere hver av de elskede personene på en nøyaktig måte. Figurene har fått stemme av de samme stemmeskuespillerne som har gitt liv til de animerte figurene i årevis, noe som betyr at du fortsatt får høre Donalds sprukne tone og Minnies knirkende tonefall.

Disney-fans vil umiddelbart gjenkjenne alle disse designelementene når det gjelder figurene, siden de er tilpasset og gjengitt på en trofast måte, men nivåene er en helt annen lekegrind. Dlala Studios har blitt sluppet løs, kan du si, og har fått kreativ frihet til å bygge sine egne Disney-verdener i Illusion Island. Det finnes hele biomer som er tematisert rundt sprø oppfinnelser laget av søppel (Grand-Scrutton nevner Wallace & Gromit's World of Invention som et sammenligningspunkt her), i tillegg til andre biomer dedikert til en hel rekke temaer.

Til tross for at vi bare får se et kort utdrag av verdenen, er det tydelig at Dlala Studios har lagt ned mye lidenskap og kjærlighet i dette spillet. Disney Illusion Island har en god balanse mellom kreative plattformalternativer, levende nivåer, varierende vanskelighetsgrad og samleobjekter og progresjonssystemer som ikke føles overveldende eller utmattende. Det er et nikk tilbake til de eldre og elskede Disney-plattformspillene, og det føles spennende, morsomt og tilgjengelig å spille, i tillegg til at det passer perfekt som et eksklusivt Nintendo Switch-spill. Med mange forskjellige biomer og en sømløs nivådesign uten lasteskjermer etter at du er ferdig med å velge figur, blir Disney Illusion Island et av sommerens høydepunkter for plattformfans.

Hvis du vil vite mer om Disney Illusion Island, må du holde utkikk etter intervjuet vårt med AJ Grand-Scrutton fra Dlala, som snart blir tilgjengelig på Gamereactor.