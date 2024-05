Disney Illusion Island-utvikleren avslører at mer DLC er på vei

HQ

Disney Illusion Island - et metroidvania-spill der du spiller som Mikke, Minni, Donald og Langbein mens de sporer opp tre mystiske bøker på en mystisk øy - viste seg å være ganske populært da det ble utgitt i fjor.

Det fikk til og med en Game of the Year-pris, og man skulle derfor forvente at det var mer Disney Illusion Island på gang. Heldigvis er det det! Som bekreftet i en dokumentar av DualShockers, avslørte prosjektets medleder Chris Jones at en DLC er i arbeid.

"Vi er veldig fornøyde med vår første DLC, Keeper Up-oppdateringen", sier Jones. "Og nå er vi i ferd med å lansere vår andre DLC, som er et slags narrativt innhold med detektiv noir-tema. Vi introduserer på nytt en karakter som spillerne allerede kjenner fra hovedspillet, nemlig Dash Dolphin."

Kunne du tenke deg å vende tilbake til Illusion Island?