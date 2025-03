Disney in Concert: The Sound of Magic får en turné i Storbritannia i 2026

HQ

Etter å ha turnert og opptrådt i flere land rundt om i verden, kommer Disney in Concert: The Sound of Magic endelig til Storbritannia i 2026. En turné i Storbritannia er annonsert, og den vil strekke seg over åtte datoer og ta showet til byer over hele Storbritannia, med den første planlagt i februar og den siste i mai.

Når det gjelder hva showet handler om, blir vi fortalt at det vil kombinere karakterer og musikk fra berømte Disney Animation -prosjekter for å "skape en filmatisk konsertopplevelse som aldri før." Forestillingen skal fremføres av et live symfoniorkester og vil by på en "uventet og spennende reise med musikk og animasjon som bare Disney kan levere."

Vi er lovet musikk fra Snow White and the Seven Dwarves, Moana, Aladdin, Alice in Wonderland, The Jungle Book, Frozen, The Lion King, Encanto, Beauty and the Beast, med mer. Når det gjelder planlagte byer, spillesteder og datoer, kan du se det nedenfor.



Manchester Bridgewater Hall - 20. februar



Birmingham Symphony Hall - 21. februar



Edinburgh Usher Hall - 24. februar



York Barbican - 25. februar



Sheffield City Hall - 26. februar



London Eventim Apollo - 28. februar



Glasgow Royal Concert Hall - 3. mai



London Philharmonic Hall - 4. mai



Billetter til turnéen i Storbritannia legges ut for salg fra 14. mars 2025.