Disney Japans spillavdeling erter noe Mikke Mus-relatert

På flere spillfora og via sosiale medier blir det for tiden bemerket at Disneys japanske spilldivisjon ser ut til å ha et pikselbasert eventyr med Mikke Mus på gang.

Via X deler de en animert fantasimus utstyrt med kappe og sverd, klar for eventyr. Dessverre får vi ingen ledetråder om hva det er, annet enn at bildet sier "kommer snart". Om dette betyr den første informasjonen eller selve spillet, vet vi ikke, men et japansk retro-rollespill med denne grafikken ville selvfølgelig vært flott, selv om risikoen selvfølgelig er overhengende for at det i stedet blir noe free-to-play for smarttelefoner.

Vi kommer selvfølgelig tilbake når vi vet mer. Hva tror og håper du på?