Disney justerer hudfargen på karakterene i Star Wars: The Bad Batch

Etter at den første sesongen av Star Wars: The Bad Batch hadde premiere, var det mye kritikk fra fansen angående hudfargen til flere av karakterene. Klonesoldatene i Star Wars-universet er basert på Jango Fett, spilt av maori-skuespilleren Temuera Morrison, og fansen har reagert på at hudfargene i The Bad Batch ikke stemmer overens med hans.

På Twitter begynte hashtaggen #UnwhitewashTheBadBatch å trende, og nå har seriens kreative team sammen med regissøren Brad Rau uttalt seg om situasjonen og fortalte hvordan de har justert hudfargen for sesong to for å være mer nøyaktig. Og også gjort det samme for de gamle episodene i første sesong.

"We listened to all the concerns of the fans. Interestingly, in Season 1, before season one came out, we're always doing this, we went back to look at the skin tones, and we made some corrections to make sure that we're being true to the legacy of the clones in Clone Wars. Absolutely, 100%."

Den andre sesongen av Star Wars: The Bad Batch er nå tilgjengelig på Disney+.