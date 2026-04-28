Disney+ kjøper rettighetene til UEFA Champions League, Europa League og Conference League i Belgia: De beste belgiske klubbene

Belgiske fans vil få det mye enklere å se UEFA-turneringer neste sesong, ettersom Disney+ overraskende har kunngjort at de har kjøpt TV-rettighetene til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Conference League for perioden 2027-2031 (fra og med neste sesong). Frem til nå har TV-rettighetene vært fordelt på ulike kanaler: RTL og Proximus hadde Champions League-rettighetene, mens RTBF og Voo Sport World hadde rettighetene til Europa League og Conference League.

Disney+ har allerede kjøpt de globale rettighetene til Champions League for kvinner, og følger i kjølvannet av at OTT-tjenester, som vanligvis er dedikert til TV og film, fortsetter å investere i direktesendt sport: Amazon Prime har en stor del av NBA, Netflix får stadig flere boksekamper og til og med UFC-kamper...

Hvor godt gjorde de belgiske fotballklubbene det i Europa?

Denne sesongen var det bare Club Brugge som nådde utslagsrunden i Champions League, der de tapte for Atlético de Madrid i utslagsrunden. Genk ble slått ut i åttedelsfinalen i Europa League av Freiburg, og RSC Anderlecht tapte i utslagsrunden i Conference League mot AEK Athen.

Men ingen belgisk klubb har vunnet et større europeisk trofé siden Anderlecht vant UEFA-cupen i 1983, og noen europeiske supercuper og cupvinnercupen på 1970- og 1980-tallet, mens Club Brugge nådde finalen i Europacupen i 1978.

Neste sesong kan Union Saint-Gilloise fra Forest, Brussel, som ble eliminert fra Champions League-ligafasen denne sesongen, spille igjen i ligafasen ettersom de vant den ordinære sesongen av den belgiske proffligaen; vinneren av sluttspillet vil få direkte kvalifisering til Champions League-ligafasen, som for øyeblikket er omstridt mellom Club Brugge og Union SG.