Disney lanserer det offisielle Star Wars-galakartet

HQ

Men hvordan ser egentlig Star Wars -galaksen ut på et kart? Disney og Lucasfilm har endelig besvart dette spørsmålet ved å lansere et 2D-kart som viser de mange, mange planetene og verdenene som er nevnt i Star Wars lore, samtidig som deres posisjon i de respektive territoriene i galaksen også er tegnet inn.

Kartet bygger på en side som opprinnelig ble laget for en ledsagerbok fra 2009, men dette kartet er interaktivt, kan manipuleres og flyttes, og kommer til og med med en lenke til et stort appendiks som vil være til hjelp for fans som ønsker å finne ut hvor en bestemt planet befinner seg. Haken er at vedlegget er på 59 sider og inneholder to kolonner med planetinformasjon per side, noe som betyr at det sannsynligvis er over 6 400 planeter oppført...

Dette er selvsagt en kompleks kartografi, og hvis du vil sjekke den ut, kan du gå over her, med appendikset her.