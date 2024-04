Disney lanserer Tales of the Empire på denne Star Wars-dagen

Den årlige Star Wars Day nærmer seg med stormskritt, og det er mindre enn en måned til 4. mai. Frem til da kan vi fortsatt glede oss over ukentlige episoder av den tredje sesongen av The Bad Batch, som avsluttes 1. mai, men spørsmålet er selvsagt hva Disney og LucasFilm har i vente på den store dagen.

Det viser seg at svaret på akkurat det spørsmålet er mer animert Star Wars på Disney+. Den 4. mai kan vi glede oss til en sesong av Star Wars: Tales of the Empire. Ja, dette blir i likhet med den fantastiske Star Wars: Tales of the Jedi, men i stedet for å dreie seg om ikoniske figurer fra Jedi Order og den gode siden av Star Wars, får vi korte historier og utflukter med fokus på Dark Side og Sith.

Spesielt kan vi se frem til episoder om en ung Morgan Elsbeth som navigerer i en imperial verden i endring, og til og med en om den tidligere jedien Barriss Offee som gjør det hun må for å overleve i denne nye verdenen. Nøkkelbildene og traileren varsler opptredener fra Thrawn, Fourth Sister, General Grievous, Darth Vader, Wing, Nightsisters og Grand Inquisitor, så det ser ut til at temaet for årets Star Wars Day blir å være god til å være slem.

Sjekk ut traileren og plakaten for serien nedenfor.