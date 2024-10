Disney lar folk hoppe over køene i sine amerikanske temaparker, mot en enorm avgift

HQ

Disney introduserer en ny måte å hoppe over køene i sine fornøyelsesparker på. Lightning Lane Premier Pass ligner mye på Lightning Lane Single Pass og Lightning Lane Multi Pass, og lar deltakerne hoppe over lengre køer for en teoretisk kortere. Omfanget av Premier Pass går utover andre Lightning Lane-pass, men det kommer til en pris.

Lightning Lane Premier Pass koster $ 400 per person i temaparken i Anaheim, California, noe som høres vanvittig ut i seg selv, men bare det å kjøpe det passet gir deg ikke engang tilgang til selve parken, som kommer til en ekstra kostnad.

Du trenger ikke å ankomme på et bestemt tidspunkt for å ta en tur hvis du har dette passet, men du må tømme lommeboken. Disney-fanatikere finner sikkert en måte å samle sammen de ekstra pengene på, men for familier som bare ønsker å ha en dag i parken, er det kanskje ikke verdt det.

Takk, AP News.

