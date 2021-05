Disney+ leverer knallgode filmer og serier i juni

Du ser på Annonser

Vi visste allerede at Disney hadde store planer for streamingtjenesten sin i neste måned med filmer som Luca og Raya and the Last Dragon, samt serier som Loki og It's Always Sunny in Philadelphia, men det viser seg at Disney+ har enda flere godbiter på lur i juni. Her er nemlig alt som kommer:

Filmer den 4. juni

Alien vs. Predator

Alien vs. Predator: Requiem

Deep Rising

Devil's Child

Raya and the Last Dragon

Us Again

Serier den 4. juni

Genius: Aretha - Sesong 3 med to nye episoder hver uke

It's Always Sunny in Philadelphia - Alle 14 sesongene

Marvel's Avengers: Black Panther's Quest - Sesong 5

Locked Up Abroad - Sesong 10

Siren - Sesong 1 - 3

Serie den 9. juni

Loki - Sesong 1 med ny episode hver uke

Filmer den 11. juni

Goal!

The Comebacks

The Full Monty

The Perfect Catch

Serier den 11. juni

Black-ish - Sesong 7 med ny episode hver uke

Dirty Sexy Money - Sesong 1 og 2

Hvordan fange en smugler - Sesong 1

Star Wars: The Freemaker Adventures

The Gloaming - Sesong 1 med ny episode hver uke

Zenimation - Sesong 2

Filmer den 18. juni

Luca

Margaret

Miraculous World: New York, United Heroez

Star Wars Vintage: Caravan of Courage

Star Wars Vintage: Ewoks: The Battle for Endor

Star Wars Vintage: The Story of the Faithful Wookiee

The Art of Getting By

The Fault in Our Stars

Thirteen

Wild Lapland

Serier den 18. juni

Boston Legal - Sesong 3 - 5

Love, Victor - Sesong 2 med ny episode hver uke

Skjulte hemmeligheter fra 2. verdenskrig - Sesong 1

Star Wars Vintage: Clone Wars 2D Micro-Series - Sesong 1

Star Wars Vintage: Droids - Sesong 1 og 2

Star Wars Vintage: Ewoks - Sesong 1 og 2

X-Men - Sesong 1 og 2

Filmer den 25. juni

Air Force One

Behind Enemy Lines

Inkaenes tapte tempel

Mayaenes skjulte hemmeligheter

Mysteriet Påskeøya

Nasca Lines Decoded

Petra: Antikkens byggehemmeligheter

Ready or Not

Stonehenge Decoded: Hemmelighetene avsløres

Wolfgang

Serier den 25. juni

American Dad - Sesong 17 med ny episode hver uke

Better Things - Sesong 1 - 4

Beyond - Sesong 1 og 2

Den mystiske Benedictklubben - Sesong 1 med ny episode hver uke

Just Like Me! - Sesong 1 og 2

Nazistenes byggverk - Sesong 4

Pride - Sesong 1

Rewind - Sesong 1

