Disney Lorcana TCG gjør oss til detektiver med Whispers in the Well

Selv om vi pleier å snakke mer om Pokémon TCG eller Magic: The Gathering, er vi i Gamereactor også store Disney-fans, så det var naturlig for oss å også interessere oss for samlekortspillet som er inspirert av Mikke Mus-selskapets animerte univers. Disney Lorcana TCG ble lansert sommeren 2023, og tar utgangspunkt i et fiktivt rike der spillerne tilkaller Disney-figurer (her kalt glimmers), som dukker opp i både kjente og fantastiske former. Som du kan forestille deg, er mulighetene for sett, temaer og kombinasjoner nærmest uendelige her, og Ravensburger, som utgir spillet, har nå laget et helt spesielt sett for å feire høsten.

Det er Whispers in the Well, et sett med mystikk, intriger og urovekkende moro. Judy Hopps og Nick Wilde, politiparet fra Zootropolis, må løse et mysterium som også involverer IP-ene til The Black Cauldron og Gargoyles, som også debuterer på Lorcana. Det innebærer også tillegg av Whispers, som er en type glimmer som ikke er helt dannet. De drar nytte av den nye Boost -mekanikken for å frigjøre nye evner eller gjøre dem sterkere. For å booste en Whisper må spillerne plassere kort fra kortstokken sin under kortet. Gå ikke glipp av den spesielle Lorecast-episoden for alle detaljer og en titt på alle de nye Lorcana -figurene.

"Det er veldig spennende å jobbe med et kortsett som Whispers in the Well med så mange fantastiske Disney-glimt som blir innlemmet i spillet," sa Shane Hartley, Ravensburgers kreative visepresident for Disney Lorcana TCG. "Vi ønsket å fremkalle følelsen av en detektiv på leting etter ledetråder blant dypets hvisking, og illustrasjonene i dette settet får det virkelig til!"

Disney Lorcana TCG: Whispers in the Well vil være tilgjengelig på pre-release-arrangementer i spillbutikker den 7. november, og over alt annet den 14. november, og forhåndsbestillinger av settene er nå åpne.