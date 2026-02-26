Disney er usikre på om de skal lage nye Avatar-filmer etter Fire & Ash

HQ

Selv om Marvel og Star Wars ikke alltid er de enorme suksessfilmene de har potensial til å bli, kan Disney når som helst ringe Big Jim for å dra inn en milliard dollar på kino. Men med Avatar: Fire & Ash som "bare" spilte inn 1,4 milliarder dollar globalt på slutten av fjoråret, rapporteres det om bekymring hos Disney for franchisens fremtid.

Ifølge Variety har Disney notert seg det faktum at Camerons tredje tur til Pandora innbrakte nesten 1 milliard dollar mindre enn den andre filmen. Det var flere faktorer som lå bak dette, for eksempel at det ikke var et tretten år langt gap mellom Avatar 2 og 3, slik det var mellom den første filmen og oppfølgeren. Det ser imidlertid ut til at musen ikke er fornøyd.

En innsider bemerket at "hvis du tjener 1 milliard dollar på den neste filmen, taper du fortsatt hundrevis av millioner." Dette betyr at det er potensial Avatar: Fire & Ash tjente ikke helt nok penger til å umiddelbart finansiere den fjerde og femte filmen.

James Cameron har sagt at det er greit for ham om han ikke får lage flere Avatar-filmer, men vi får se om Disney er enig i det. Det er uten tvil en av de mest vellykkede franchisene selskapet har akkurat nå, og har en merittliste med å trekke inn milliarder av dollar bare med premisset om en retur til blå mennesker og CGI-landskap.