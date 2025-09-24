Gamereactor

Disney møter motbør (igjen) etter Jimmy Kimmels tilbakekomst ... Og her er hvorfor

Walt Disney Company har kunngjort en ny runde med prisøkninger for strømming av Disney+, Hulu og ESPN-pakker.

Disney møtte mye motreaksjoner etter suspensjonen av Jimmy Kimmel. Det startet med noen få sinte innlegg på nettet, og så spredte det seg raskt: folk sa opp Disney-abonnementene sine i protest. Nå har Walt Disney Company kunngjort en ny runde med prisøkninger for strømming av Disney+, Hulu og ESPN-pakker, akkurat som nedfallet fra Jimmy Kimmels suspensjon fortsetter å utløse abonnentkanselleringer. Selv om selskapet insisterer på at økningene var planlagt lenge før kontroversen, ser mange timingen som å legge drivstoff til tilbakeslaget. Tiltaket markerer nok en årlig økning i abonnementskostnadene, og holder Disney på linje med rivaler som Netflix og Peacock, som begge justerte prisene sine tidligere i år. Planer med Disney +, Hulu, ESPN, med annonser, var tidligere $ 16.99 og vil snart være $ 19.99, per Disneys nettsted. Hva synes du om dette? Selvfølgelig, hvis du vil lære mer detaljer, kan du gjøre det gjennom følgende lenke. Go!

