Disney og Apple slutter (også) å annonsere på X

Nylig ble det bekreftet at IBM har sluttet å annonsere på X (tidligere Twitter) på grunn av mengden antisemittisk innhold på nettstedet. Ifølge CNBC , Apple, Disney, Lionsgate, The New York Times, Warner Bros. Discovery og Paramount Global har også fulgt IBMs eksempel og fjernet annonsene sine fra X. Hvorfor? Vi vet ikke hvorfor. Apple og Disney har valgt å ikke kommentere beslutningen:

"Axios rapporterte at Apple valgte å "pause" all reklame på plattformen, selv om det ikke er klart om beslutningen var drevet av Musks tweet, Media Matters' rapport eller begge deler."

Med tanke på at store selskaper nå fjerner annonsene sine, vil inntektene til X gå ned. Musk sa tidligere i år på en alarmerende måte at inntektene for nettstedet var under 50 %. Mange mener at det er han som er årsaken til problemene med hatefulle ytringer på nettstedet, noe som har ført til krav om boikott fra ulike grupper i samfunnet.

Hva tror du om fremtiden til X som sosialt medium?