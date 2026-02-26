Disney og Formel 1 inngår partnerskap med Webtoons, merchandise og opplevelser

HQ

Formel 1 og Disney er sannsynligvis to ting de fleste ikke forbinder med hverandre, men bokstavelig talt alt teller hvis målet er å gjøre F1 så tiltalende som mulig for amerikanske fans: Netflix-serien, Apple-filmen og nå Disney-merchandise. Partnerskapet mellom Disney og F1 har blitt kunngjort, eller bedre sagt, kunngjort å fortsette etter debuten av "Fuel the Magic" -kampanjen i Las Vegas Grand Prix i november 2025.

Denne kampanjen vil omfatte mer oppslukende opplevelser, i likhet med det de gjorde i november i fjor, under helgeløpet i Las Vegas, med Mikke Mus-inspirert show ved Bellagio-fontenen, og starter med åpningsløpene i Australia (6.-8. mars) og Mexico (13.-15. mars), i løpet av Grand Prix-helgene. Her er hele F1-kalenderen for 2026.

For fans som ser på hjemme, vil samarbeidet også bety at Webtoon-episoder, vertikale tegneserier eksklusivt for Webtoons plattformer, starter 6. mars, med nye episoder hver Grand Prix, og blander Disney-figurer i F1-verdenen.

Og spesielle varer, inkludert løpsspesifikke artikler som skjorter og hatter, vil bli solgt i pop-up-butikker, og noen også i F1 Store på nettet. Mikke Mus i F1-uniform vil i første omgang bare være tilgjengelig i Australia, men en global lansering er planlagt senere i år.

Hva synes du om disse Disney x Formel 1-produktene? Er du interessert i noen av dem?