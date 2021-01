Disney+ øker prisen i februar

Du ser på Annonser

Jeg er en Disney-entusiast som liker både tegnede, animerte og realistiske filmer og serier fra gigantselskapet, så Disney+ er et av de beste tilbudene på markedet i mine øyne. Denne påstanden blir ikke like sterk lenger i februar.

Disney kan nemlig bekrefte at Disney+ blir dyrere den 23. februar. Nærmere bestemt går månedsprisen fra 69 til 89 kroner, mens årsprisen økes fra 689 til 890 kroner. Dere som allerede har betalt for flere måneder frem i tid vil selvsagt ikke merke noe til dette, så jeg råder alle til å gripe muligheten til en forlengelse senest den 22. februar for å spare en del kroner.

Grunnen til prisøkningen er selvsagt at tjenesten både har blitt og vil bli bedre. En rekke andre land vet allerede at de blant annet skal få hele Lost-serien, How I Met Your Mother, Prison Break, 24, Desperate Housewives og Die Hard-filmene som en del av Star-integreringen samme dag, men det er fortsatt ikke offisielt hvor mange av disse som kommer her til lands samtidig.

