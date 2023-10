Disney om Zootropolis 2: "Vi er kjempespente!"

HQ

På mange måter føles det rart at Disney ennå ikke har produsert en oppfølger til megasuksessen Zootropolis, som for sju år siden spilte inn 1,025 milliarder dollar og er en av tidenes største animasjonsfilmer. Men nå er prosjektet i forproduksjon, og produsent Brad Simonsen avslørte nylig i et intervju med The Direct hva vi kan vente oss:

"Vi er alle veldig spente på det. Og det er en verden som jeg var en del av i den første filmen, og det var en av de mest fantastiske opplevelsene i livet mitt, for å være ærlig. Og jeg vet at den neste filmen kommer til å ta det til et nytt nivå og bli, som du vet, like bra eller bedre enn den første. Så vi gleder oss veldig til det prosjektet."