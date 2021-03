Disney+ passerer 100 millioner brukere

Du ser på Annonser

Under en måned har gått siden Disney fortalte at Disney+ hadde sprengt de originale målene ved å allerede ha nesten 95 millioner abonnenter, men suksessen til WandaVision og inkluderingen av Star har nå gjort sitt for at tjenesten altså passerer enda en utrolig milepæl.

I kveldens investormøte kunne selskapet avsløre at Disney+ nå har over 100 millioner brukere. Det tok altså bare 16 måneder å klare denne bragden, og med The Falcon and The Winter Soldier, The Mandalorians tredje sesong, en drøss med Marvel-filmer og serier, Free Guy og mye mer er det lov å håpe at tjenesten fortsetter å vokse og bli bedre.