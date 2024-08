Disney/Pixar-produksjon av The Incredibles 3 bekreftet

Som du vet, finner D23, Disneys årlige konferanse for tiden sted, hvor de tilbyr de siste fremskrittene og også kunngjør de neste prosjektene vi vil se i film, videospill og TV om franchisene under paraplyene deres, for eksempel animasjon, Pixar, Marvel eller Lucasfilm.

Apropos Pixar, den største kunngjøringen vi ikke visste om før nå (siden Toy Story 5 allerede var bekreftet) var avsløringen av The Incredibles 3. For å fortelle nyheten gikk den nåværende sjefen for det digitale animasjonsstudioet selv, Pete Docter, på scenen for å kunngjøre den tredje filmen i familien av superhelter og bekrefte at Brad Bird er tilbake i regissørstolen.

Foreløpig har vi bare et par bilder fra arrangementet, så vi har ingen teaser eller noe slikt. Forhåpentligvis vil Pixar gi oss flere detaljer snart. I det minste vet vi at vi ikke trenger å vente like lenge som vi gjorde mellom den første filmen og oppfølgeren.