Disney planla sterk bruk av kunstig intelligens i nyinnspillingen av Moana og Tron: Ares

Tron: Ares-trailer sender Jared Leto fra The Grid til virkeligheten

den 17 juli 2025 klokken 20:58 NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Den nylig lanserte traileren varsler om et elegant, AI-ladet sci-fi-spektakel spekket med identitetskriser, maskinopprør - og et soundtrack av Nine Inch Nails.