Disney+ planlegger å introdusere TV-kanaler

HQ

Nå for tiden virker det mer og mer som om strømmetjenestene - de som ble så populære fordi de ikke lignet på vanlig TV - tar inn elementer fra god, gammeldags TV. Annonser blir mer og mer vanlig i takt med at prisene på reklamefrie versjoner av strømmetjenestene stiger, og nå vurderer Disney+ å ta tilbake TV-kanalene.

Ifølge The Information har Disney+ planer om å introdusere kanaler som skal fokusere på de viktigste IP-ene. Det blir for eksempel en Marvel-kanal og en Star Wars-kanal. Vi ser for oss at det også blir forskjellige sjangre, for eksempel komedie og drama, som også får sin egen kanal.

Det er ikke kjent om dette vil spre seg til andre strømmetjenester, eller når denne planen kan bli satt ut i livet. Hva synes du om ideen?