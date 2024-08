Disney+ planlegger å øke prisene i USA igjen

HQ

Disney har kunngjort en ny prisøkning for streamingtjenesteN Disney +. Denne gangen er økningen ganske betydelig, og vil begynne å rulles ut i USA fra og med 17. oktober. De tilknyttede tjenestene Hulu og ESPN+ vil også øke i pris.

Den reklamefrie delen av Disney+ vil koste 15 % mer, til 15,99 dollar per måned, mens det reklamefinansierte abonnementet vil øke til 9,99 dollar per måned.

På den annen side har Disney kunngjort at de vil introdusere kontinuerlige programkanaler, som ABC News Live og en kanal med innhold for de yngste i husholdningen (førskolealder). Med dette håper de å få tilbake overskuddet og gjøre Disney+ lønnsomt innen fjerde kvartal i inneværende regnskapsår. Foreløpig er det ikke kjent når disse prisendringene vil bli rullet ut til andre territorier, som for eksempel Europa.

Hva synes du om en ny prisøkning på Disney+-abonnementet ditt? Tror du det vil være bærekraftig å opprettholde flere tjenester samtidig på lang sikt?

